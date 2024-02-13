Bloomberg cari açığı değerlendirdi: Türk yetkililerin karşılaştığı zorluklara vurgu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün cari işlemler hesabı verilerini açıkladı. Buna göre, cari denge aralık ayında 2,09 milyar dolar açık verirken; böylelikle 2023 yılının tamamında açık 45,15 milyar dolar oldu. Veriler, piyasa beklentilerinin altında kalırken; OVP'deki 2023 yılı tahminini aştı. Cari işlemler hesabındaki açık, 2022'de 49,1 milyar dolar olmuştu.

Bloomberg, Türkiye’nin faiz oranlarını agresif bir şekilde yükselterek yaklaşık 1 trilyon dolarlık ekonomide iç talebi soğutmaya başlayan keskin bir politika değişikliğinin ardından geçen yıl cari işlemler açığını daralttığını yazdı.

Açığın derinliği, Türk yetkililerin karşılaştığı zorlukları yansıtıyor

Açığın derinliği, Türk yetkililerin uzun süredir ticari dengesizliklerle boğuşan bir ekonomiyi yönlendirmede karşılaştıkları zorlukları yansıtıyor. Merkez Bankası kilit faiz oranını beş kattan fazla artırarak %45'e çıkardı ve ocak ayında mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra başlayan sekiz aylık bir döngüyü sona erdirdiğini söyledi.

Türkiye'nin U dönüşü, Hafize Gaye Erkan'ın bu ay Merkez Bankası Başkanlığı’ndan ani ayrılışına rağmen sağlam görünüyor. Erkan’ın yerine, faiz belirleme komitesinin bir üyesi olan ve ABD'de profesyonel ekonomist olarak on yıldan fazla deneyime sahip Fatih Karahan'ın getirilmesi, daha ortodoks politikaları savunan bir ekipte sürekliliği sağladı. Karahan, cari işlemler hesabındaki iyileşmeye katkıda bulunduğu için sıkı para politikasını kredilendirdi.