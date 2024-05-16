BM, küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti

BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024 raporunun yıl ortası güncellemesini paylaştı.

Raporda, küresel ekonomik beklentilerin ocak ayından bu yana iyileştiği belirtilerek büyük ekonomilerin ciddi bir gerilemeden kaçındığı ve işsizliği artırmadan enflasyonu düşürdüğü vurgulandı.

Görünümün yalnızca ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uzun süre yüksek faiz oranları, borç sürdürülebilirliği zorlukları, devam eden jeopolitik gerilimler ve giderek kötüleşen iklim riskleri, özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri için onlarca yıldır süren kalkınma kazanımlarını tehdit ederek büyümenin önünde zorluklar yaratmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

2024 küresel büyüme tahmini 0,3 puan artırıldı

Raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği belirtilerek, bunun ocak ayında öngörülenden 0,3 puan daha yüksek olduğu aktarıldı. Dünya ekonomisinde öngörülen büyümenin gelecek yıl için 0,1 puan artışla yüzde 2,8'e çıkarıldığı bildirilen raporda, yukarı yönlü revizyonların başta ABD olmak üzere Brezilya, Hindistan ve Rusya'daki daha iyi görünümü yansıttığı kaydedildi.

Raporda, ABD'ye dair büyüme beklentisi 2024 için 0,9 puan artışla yüzde 2,3'e yükseltilirken, Çin'e ilişkin görünümde küçük bir artış kaydedildiği ve bu yıl ülkedeki büyümenin yüzde 4,8 olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, Türkiye'de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,2 olmasının beklendiği kaydedildi. İç talebin yumuşaması ve ithalatın azalması nedeniyle Türkiye'nin cari açığının bu yılın başında daraldığı ifade edildi.

BM'nin raporunda, gelecek yıllardaki küresel büyümenin, 2010-2019 dönemindeki ortalama olan yüzde 3,2'lük büyümenin altında kalmasının beklendiğine değinildi.