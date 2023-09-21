BM'den Türkiye'de yerel yönetişimi güçlendirme projesi

UNDP'den yapılan açıklamaya göre, projenin temel bileşenlerinden birini oluşturan 3,5 milyon dolarlık hibe programı, ekim ayında 81 ilden başvurulara açılacak. Programda, kentlerde yeşil alanların genişletilmesi, engellilerin toplum yaşamına eksiksiz katılmalarının sağlanması, yerel toplumların iklim kaynaklı sellerden korunması gibi yerelde vatandaşların öncelikli sorunlarını ele almayı hedefleyen ve belediyelerle ortaklık kuran toplum temelli kuruluşlara hibe verilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hibe programı, afetlerin önlenmesi ve afetlere yanıt konularını da kapsayacak şekilde genişletildi.

UNDP İyi Niyet Elçisi ve İhtiyaç Haritası'nın Kurucu Ortağı Mert Fırat, programın açılışında, şubat depremlerinin ardından yürüttükleri destek faaliyetlerine ilişkin deneyimlerinden yararlanarak gönüllülüğün önemi hakkında görüşlerini paylaştı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da, "Depremler bize, aktif biçimde yardım süreçlerine katılan sivil toplumun ne büyük fark yaratabileceğini gösterdi. Projemiz, sivil toplum ve gönüllülerin enerjisini öncelikli ihtiyaçları karşılamaya yönlendirerek, yerel yönetimlerin daha verimli, erişilebilir ve yerel topluma daha duyarlı olmasına katkıda bulunacak yerel platformlar yaratacak." ifadelerini kullandı.

Üç yıl süreli proje, UNDP tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü ile ortaklık halinde ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının desteğiyle uygulanacak.

Proje, gönüllü çalışmalar için yasal çerçevenin geliştirilmesini desteklemek, gönüllülük faaliyetlerini daha görünür hale getirmek ve hazırlanacak taslak Gönüllülük Kanunu için düzenleyici etki analizi çalışması yapmak dahil olmak üzere çeşitli yollarla, gönüllülerin yerel yönetişime katılmalarını destekleyecek ve teşvik edecek.

Hibe programının yanı sıra proje kapsamında, yerel karar mekanizmalarına sivil toplum katılımı konusunda halihazırda yolunda gidenleri ve geliştirilebilecek alanları tespit etmeyi amaçlayan bir analiz yapılacak.

7 pilot ilde (Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin, Trabzon) sivil katılım stratejileri ve 2 yıllık eylem planları geliştirilecek, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerini içeren "Sivil Katılım Görev Güçleri" oluşturulacak.