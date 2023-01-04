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BMW Group: Yüksek enflasyon araç satışlarını yavaşlattı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group, 2022'de önceki yıla göre 100 bin daha az araç satarken, tamamen elektrikli araç satışlarını 2 katından fazla artırdı.

Haber Merkezi
AA
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BMW, geçen yıla ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Şirketin araç satışları, 2022'de bir önceki yıla 100 bin düşerek 2,44 milyona geriledi.

Alman üreticinin 2022'de tamamen elektrikli araç satışları 2 kattan fazla arttı ve satışlardaki payı yüzde 10'a yaklaştı. 2023'te bu payın yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor.

Yarı iletken kıtlığı, Çin'deki COVID-19 kısıtlamaları ve Avrupa'daki enflasyon, geçen yıl BMW'de üretimi ve talebi yavaşlatmıştı.

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