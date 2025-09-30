Borç yükü derinleşiyor: Vatandaşın kredi borcu 8 ayda 5 trilyon liraya ulaştı

Vatandaşın borç yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ücret artışları enflasyon karşısında hızla erirken, işsizlik ve beraberinde gelen ekonomik zorluklar insanları borçlanmaya mecbur bırakıyor. Aile desteğine rağmen borçların tükenmemesi, yükü daha da artırıyor. Bir zamanlar “yiğidin kamçısı” olarak görülen borç, artık vatandaşın sırtında ağır bir kambura dönüşmüş durumda.

Birkaç ayda 1 trilyon 35 milyar liralık artış yaşandı

Ocak ayında 3 trilyon 970,9 milyar lira olan toplam borçlar, yüzde 26’lık artışla 5 trilyon liraya çıktı. Nefes'ten Emel Yiğit'in haberine göre sadece birkaç ayda 1 trilyon 35 milyar liralık artış yaşanırken, bu borçların içinde dövize endeksli krediler de dahil olmak üzere tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları bulunuyor.

Bu dönemde en yüksek artış kredi kartlarında görüldü. Sekiz ayda 380 milyar lira artan taksitsiz bireysel kredi kartları 1 trilyon 250 milyar liradan 1 trilyon 631 milyar liraya çıktı. Taksitli bireysel kredi kartları ise 657 milyar liradan 860 milyar liraya yükseldi. Aradaki fark 202 milyar lira olarak gerçekleşti. Toplam kredi kartlarındaki artış ise yüzde 30 oldu. Kredi kartları toplamı 1 trilyon 908 milyar liradan 2 trilyon 491 milyar liraya yükseldi.

Aylık bazda da kredi kartlarındaki artış yüksek seyrini korudu. Temmuz ayında kredi kartları toplamı 2 trilyon 388 milyar liraydı. Bir aylık fark yüzde 4.3 oldu. Bir aylık dönemde taksitli bireysel kartlarda artış yüzde 6, taksitsiz kartlardaki artış ise yüzde 3.2 olarak gerçekleşti.

Tüketici kredileri yüzde 22 oranında arttı

Vatandaş bu dönemde kredi kartları dışında ihtiyaç kredilerine de yöneldi. Ocak ayında 2 trilyon lira olan tüketici kredileri yüzde 22 oranında artarak 2.5 trilyon liraya yükseldi. Bu dönemde ihtiyaç kredileri yüzde 26 artarken taşıt kredileri yüzde 25 geriledi. Konut kredileri ise yüzde 16 oranında yükseldi.

Bankacılık sektörünün net kârı 563.4 milyar TL’ye ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk sekiz aylık döneminde bankacılık sektörünün net kârı 563.4 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın 8 aylık döneminde kâr 382.7 milyar lira düzeyindeydi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2.22 oldu

Bu dönemde sektörün aktif büyüklüğü 41.8 trilyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 9.2 trilyon lira arttı. Ağustos 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 20.6 trilyon lira, menkul değerler 6.7 trilyon lira oldu. Aktif toplamı yüzde 28.3, krediler toplamı yüzde 28.5, menkul değerler toplamı yüzde 28.2 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2.22 oldu. Mevduat 2024 yılsonuna göre yüzde 27 artışla 24 trilyon lira oldu.