Küresel piyasalarda 'ABD'de kapanma' krizi

S&P 500 günü yüzde 0,3 artışla kapattı. Nasdaq 100, gün içinde bir ara yaklaşık yüzde 1 yükselmesinin ardından günü sadece yüzde 0,4 artıda tamamladı. Bloomberg Dolar Endeksi, ağustos ayı bekleyen konut satışları verisinin beş ayın en yüksek seviyesinde açıklanmasının ardından önceki kayıplarını telafi etti.

Citi stratejistleri hükümetin kapanmasının tarihsel olarak tahvilleri yükselttiğine işaret ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün 4 baz puan geriledi. Bu sabah vadeli endeksler TSİ 07:36 itibarıyla ABD’de yatay seyrederken Avrupa’da ise hafif kayıp yaşanıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Vance’in hükümetin kapanabileceğine işaret etmesi durumun ciddiyetini gösterirken, bu ihtimalin Fed’in önümüzdeki ayki faiz kararı öncesinde para politikası patikasını belirsizleştirmesi üzerine altın yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Ons altın salı günü yüzde 0,7 yükselişle 3.859 dolara çıkarak yeni zirve seviyesini test etti. Petrol fiyatları, piyasanın yaklaşan arz fazlasını ve Gazze’deki çatışmaların sona erme olasılığını değerlendirirken aralıksız ikinci gün düşüş kaydetti. Gelişmekte olan piyasa varlıkları, yaklaşan kapanma riskinin dolar üzerinde baskı yaratmasıyla haftaya yükselişle başladı.

Asya’da borsalar karışık. Çin ve Japonya endeksleri hafif artıda işlem görürken, Hong Kong hisseleri sınırlı kayıplar yaşıyor. Mizuho Securities’in Japonya dışı Asya makro araştırma başkanı Vishnu Varathan, piyasalardaki sakin havayı değerlendirirken, daha önce kapanma risklerinin sıklıkla son dakikada aşıldığına ve piyasaların da bu nedenle riskli pozisyonlarını azaltmak için acele etmediklerine işaret etti. Dolar/TL sabah saatlerinde 41,5815 seviyesinden işlem gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10:00’da ağustos ayı dış ticaret dengesi verileri ile ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 4,2 milyar dolar dış ticaret açığı açıklanması yönünde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 17:00’de Ekim-Aralık iç borçlanma programını yayımlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı’na başkanlık edecek. AMB Başkanı Christine Lagarde TSİ 15:50’de Finlandiya’nın Helsinki kentinde düzenlenecek 4. Finlandiya Merkez Bankası Uluslararası Para Politikası Konferansı’nda açılış konuşması yapacak. ABD’de ağustos ayı JOLTS iş ilanları ve eylül ayı Conference Board Tüketici Güveni verileri TSİ 17:00’de açıklanacak.