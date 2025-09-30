  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığına 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Ticaret Bakanlığı 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı tarafından sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınavların sonucuna göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 6-17 Ekim döneminde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar e-Devlet'te "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adaylar, başarılı olanların listesi ile alım sürecine ilişkin tüm bilgiler Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek.

İlanda, başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler de yer alıyor.

