19 Mart sürecinin CHP'ye yansımaları nasıl oldu?

BBC Türkçe, bu süreçte yaşananların CHP açısından ne tür sonuçlar doğurduğunu inceledi.

Özgür Özel'in konumu güçlendi

Kılıçdaroğlu ise daha sonra Ankara'da bir ofis açarak çalışmalarını sürdürmüştü.

Özel genel başkanlığının ilk döneminde, "normalleşme" gibi adımlar ile "ışık kapatma" ve "kırmız kart" gibi eylemler yüzünden partinin ve muhalefetin bir kesimince eleştirilmişti.

Ancak CHP, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde tarihi bir başarıya imza attı ve 1977'den bu yana ilk kez Türkiye'de bir seçimde birinci parti oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidara geldiği 2002'den bu yana ilk kez birinci parti konumunu kaybetti.

Seçim başarısı ile eli güçlenen Özgür Özel, 19 Mart sürecindeki performansıyla liderliğini pekiştirdi.

Özel önce 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultay'da, sonra da 21 Eylül'deki 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden genel başkan seçildi.

Böylece Özel iki yılda üçüncü kez CHP lideri seçilmiş oldu.

Son kurultay sürecine damga vuran gelişme ise partinin, 24 Ekim'de görülecek olan 2023'teki 38. Olağan Kurultay'ın iptali davasını konusuz bırakmak için yaptığı stratejik hamle oldu.

Önce dava konusu olan 38. Olağan Kurultay'da seçilen Genel Başkan Özgür ve yönetimi, delegenin "güvensizlik" oyuyla düşürüldü. Ardından bu ekip yeniden aynı göreve seçildi.

'Sokak' önemli hale geldi

19 Mart sürecinin ilk haftasında CHP, İBB'nin merkezi yönetim binasının bulunduğu Saraçhane'de mitingler düzenledi.

Bu mitingler sırasında Bozdoğan Kemeri tarafında ve Saraçhane Meydanı'ndaki kitle dağıldıktan sonra polis müdahaleleri yaşandı, gerilim artı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı, onlarca kişi tutuklandı.

Mitingler daha sonra, Türkiye'nin farklı kentlerinde ve İstanbul'un farklı ilçelerinde ilkbahar ve yaz aylarında devam etti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu döneminde önemli oranda "sokaktan çekilen" CHP için bu yöntem, önemli bir mücadele aracına dönüştü.

Bonn Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Doç. Dr. Şebnem Yardımcı Geyikçi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i "Ankara merkezli siyasete" çağırmasının çok önemli bir tespit olduğunu söylüyor:

"Kemal Kılıçdaroğlu muhalefeti sokaktan çeken, siyaseti genel merkezde yapan, devleti koruma gibi bir misyonun parçası olduğuna inanan bir siyasi aktördü.

"Şu anda Özgür Özel'e karşı duyulan rahatsızlığın bir nedeni de bu çünkü o, siyaseti Ankara merkezinden alıp siyaset yeniden bütün Türkiye'ye ve daha toplum temelli hale getirmeye çalışıyor."

Özel ve CHP yetkilileri sık sık mitinglerin devam edeceğini vurguluyor.

Bununla birlikte CHP'nin "sokak sürecini" kontrollü yürütmeye çalıştığı da anlaşılıyor.

2 Eylül'de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2023'te CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nun "tedbiren görevden uzaklaştırılmasına" karar verdi.

Aynı ara kararla, eski CHP Genel Sektreteri Gürsel Tekin ve 5 kişilik bir heyet, geçici yönetim olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum sıfatıyla atandı.

Polisin, eşlik ettiği Tekin'e binaya girmesi sırasında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na müdahalesi sırasında, CHP'nin bina önüne çok daha fazla üyesini götürme kapasitesi varken bunu tercih etmemesi de bununla ilgili yorumlanıyor.

24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, 29 Eylül'de mazbatasını aldı.