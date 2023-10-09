Borlease Otomotiv halka arzı ne zaman? Kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ekim'de halka arzına onay verdiği Borlease Otomotiv'in halka arz süreci başladı. Yıldız Pazar'da işlem görecek şirketin halka arz detayları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

Borlease Otomotiv halka arzı ne zaman yapılacak?

Üç gün sürecek halka arzda lot fiyatı 25,29 TL olarak belirlendi.

Borlease Otomotiv holka arzında talep toplama tarihleri, 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.

Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Borlease Otomotiv kaç lot verir?

Borlease Otomotiv, 140,5 milyon TL olan sermayesini 168,7 milyon TL'ye çıkaracak. Toplam 47 milyon TL pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ’nin sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Borlease Otomotiv, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.