Borlease Otomotiv ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?
SPK tarafından onaylanan Borlease Otomotiv, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Borlease Otomotiv A.Ş. ne zaman halka arz edilecek? Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu bilgileri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 Ekim 2023 tarihli bülteninde 3 şirketin daha halka arzına onay verdi. Borsaya gelecek şirketlerden biri de Borlease Otomotiv A.Ş.. Borlease Otomotiv, halka arz detayları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.
Borlease Otomotiv halka arzı ne zaman yapılacak?
Borlease Otomotiv telep toplama tarihleri resmi olarak açıklanmadı. Şirketin önümüzdeki hafta talep toplamaya başlayacağı belirtiliyor.
Borlease Otomotiv, 140,5 milyon TL olan sermayesini 168,7 milyon TL'ye çıkaracak. Toplam 47 milyon TL pay halka arz edilecek.
Fazla talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ’nin sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.
Borlease Otomotiv kaç lot verir?
1 TL nominal değerli paylar 25,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.