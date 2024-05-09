Boş seferler 14 milyar $ kayıp yaratıyor

SEYİR DEFTERİ - AYSEL YÜCEL

Kamion, 2020 yılında kurulmuş bir dijital lojistik platformu. Şirket, teknolojik altyapısı sayesinde doğru kamyonu doğru yükle doğru zamanda buluşturmayı amaçlıyor.

Kamion, Vestel, Pepsico, Evyap, Arçelik gibi 200’e yakın büyük kurumsal firmanın karayolu taşımacılık operasyonlarını yönetiyor. Dijital platform bünyesinde 16 bine yakın kamyon bulunuyor. Kamion’un dijital teknolojisi sayesinde firmalara yüksek performanslı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir hizmet sunduklarını ifade eden Kamion Kurucusu Berkay Adlim, Über iş modelini kamyona taşıdıklarını ifade ederek, hem ulusal hem uluslararası karayolu taşımacılığında hizmet sunduklarını belirtti.

Cironun yüzde 70’i yurt içi, yüzde 30’u ise uluslararası karayolu taşımacılığı hizmetlerinden geliyor. Şirketin merkezi ABD’de bulunuyor. Sebebi ise Kamion’un Slikon Vadisi merkezli yatırımcılar tarafından destekleniyor olması. Bu firmalardan biri de Airbnb’nin de ilk yatırımcılarından olan Combinator.

Berkay Adlim, “Yabancı firmaların bize yatırım yapmalarının temel nedenlerinden biri büyüme hızımız. Diğer bir neden de Türkiye pazarına güveniyor olmaları” dedi. 2022’de 7 kat büyüyen şirket, 2023’te de büyümesini 4’e katladı. Adlim, 2024’te de geçen yıla göre 2 kat büyüme hedefl ediklerini açıkladı. Şirket, 2023 yılında yaklaşık 10 milyon dolar ciro elde etti.

Kamion olarak büyük kurumsal markalara lojistik alanında sağladıkları avantajlara değinen Adlim, şöyle konuştu: “Büyük şirketler lojistik takımları kuruyor. Ancak, lojistik takımlarının hepsi temel fonksiyonları yerine getirmiyorlar. Çünkü lojistik karmaşık bir süreç ve ayrıca doğru yönetilmediğinde şirketlere yüklü bir maliyet yaratıyor. Büyük şirketler lojistik operasyonlarına haftada 240 adam/saate kadar harcama yapabiliyor. Bu da yaklaşık 6 fulltime adama denk geliyor. Aynı zamanda da yılda 100 bin dolar kadar bürüt maaş üzerinden şirketlere maliyeti oluyor. Biz ise şirketlerin bütün bunları tek bir panelden verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyoruz.

Teknolojimiz sayesinde bahsettiğim 100 bin doların yarısına kadarını yılda şirketlerin cebine kadar koyabiliyoruz. Teknolojik yetkinlik, operasyonel mükemmeliyet, finansal verim ve 7/24 destek imkanımız bu tasarrufu yaratmamızı sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Adlim, trafikte yükü olmadan seyir halinde olan boş kamyonların ülke ekonomisi ve çevre açısından büyük kayıp yarattığına dikkat çekti. Adlim, “Türkiye'de karayolu lojistiğine yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcanıyor. Her 100 kamyondan 33 ila 36’sı yükü olmadan boş sefer yapıyor. Bu durum ülke ekonomisine yılda 14 milyar dolar kayıp yaratıyor. Bu rakamda yaptığınız her yüzde 1 iyileştirme, ülke ekonomisine 380 milyon dolar katkı yapıyor. Boş sefer yapan kamyonların karbon salımını dengelemek istersek de yılda 215 milyon adet ağaç dikmemiz gerekir ülke olarak. İşte biz teknolojinin yardımıyla bu boş gezen kamyonların oranını mümkün olan ölçüde indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Boş sefer yapan kamyon sayısını sıfıra indirmenin mümkün olmadığını hatırlatan Adlim, “İstanbul’dan çıkan kamyon sayısı ile Adana’dan çıkan kamyon sayısı aynı değil. Dolayısıyla her zaman boş kamyon olacak. Ama teknoloji yardımıyla nasıl bu rakamı yüzde 2-3 aşağı çekeriz tamamen onun peşindeyiz” dedi.

Müşterilerin karbon salımını ölçecek

Adlim, hizmet verdikleri şirketlerin karbon emisyonlarını hesaplamalarına da yardımcı olmayı hedefl ediklerini açıklayarak şu bilgileri verdi: “Karbon salımını ölçen şirketler var. İşbirliğine gidip müşterilerimize karbon salımını ölçmeleri için çözümler sunmayı da planlıyoruz. Yol haritamız belli” dedi.

Kamyon sahiplerine tedarik hizmeti verecek

Kamion, işbirliği yaptığı 16 bin kamyonun temel ihtiyaçlarını karşılayan bir platformlaşmaya gitmek istiyoruz. Adlim, “Kamyon sahiplerinin benzin, lastik, ikinci el araç, trafi k sigortası, kasko gibi ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Gideceğimiz nokta büyük ihtimal platformlaşma olacak. Çünkü rekabetin boş olduğu noktanın burası olduğunu düşünüyoruz ve bu pazarı biz yaratmak istiyoruz” diye konuştu.

Globalleşme hamlesi için yatırım turuna çıkacak

Kamion 2025’ten itibaren globalleşme hamlesini başlatma planları yapıyor. Bu konuda öncelikli pazar ise Doğu Avrupa ve ABD olacak. Adlim, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Polonya ve Romanya gibi Doğu Avrupa pazarlarında çok ciddi bir lojistik pazarı oluşmuş durumda. Çünkü Avrupa’da üretim batıdan doğuya kayıyor. ABD pazarını da iyi tanıdığımı için buraya yatırım planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Adlim, bunun için bir fi nansman turunu çıkmaya hazırlandıklarını ifade etti.