BOTAŞ ve Shell arasında dev anlaşma!

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye kamu şirketi BOTAŞ, Shell’den 2027’den başlayarak yıllık 4 milyar metreküp LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alımı yapacak. Gaz alımına yönelik olarak sözleşme, 2 Eylül günü Ankara’da BOTAŞ ve Shell yetkilileri tarafından imzalandı. Anlaşmanın, BOTAŞ’ın gazı Shell’in teslim limanından yükleyip, başka limanlara boşaltması opsiyonu da bulunduğu kaydedildi. Bu opsiyon, gazın başka ülkeye-şirkete satılması imkanı anlamına geliyor.

İmza törenine katılarak bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bu anlaşma iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonları ile bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından ayrıca bir farklılığa ve değere sahip. Yine anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ’ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve daha da genişletecek” dedi.

Türkiye’nin doğal gaz arzı 70-80 milyar metreküp

Türkiye’nin yerli üretim ve ticaret kanallarıyla doğalgaz merkezi olma özelliğinin geliştiğini kaydeden Bakan Bayraktar, altyapı yatırımlarıyla yıllık 70-80 milyar metreküp doğal gaz arzına eriştiğini belirtti. Türkiye’den başka ülkelere doğalgaz sağlandığını hatırlatan Bayraktar, “Bulgaristan, Macaristan Romanya ve Sırbistan'a doğal gaz ihraç ediyoruz. Türkiye artık kendi doğal gazını üreten, tedarik kaynaklarını çeşitlendiren, güçlü altyapısı ile ihracat yapabilen, Avrupa’nın ve bölgesinin arz güvenliğine katkı sağlayan doğal gaz merkezi olma yolunda hızla ilerleyen bir ülke konumundadır.” diye konuştu.

Bakan Bayraktar, 15 Ağustos günü itibariyle Türkiye’nin 6 milyon 146 bin metreküpü Sakarya Gaz Sahasından olmak üzere günlük 7 milyon 609 bin metreküplük üretime ulaştığını, 3,2 milyon hanenin gaz ihtiyacının yerli üretimle karşılanabilecek seviyeye ulaştığını da vurguladı. Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre Türkiye genelinde 81 il, 862 yerleşim yeri ve 212 OSB’ye doğalgaz veriliyor.

BOTAŞ ve Shell arasındaki LNG tedarik anlaşması arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen törende anlaşmaya BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Shell LNG Ticareti Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Summers imza attı. Etkinlik kapsamında Shell CEO’su Wael Sawan, Bakan Bayraktar tarafından kabul edildi.