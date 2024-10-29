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BP'nin karı yüzde 30 düştü

Enerji şirketi BP'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki karı yıllık bazda yüzde 30 düşerek 2,3 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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BP'nin karı yüzde 30 düştü
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Şirketin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre, dünyada ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve özellikle Çin'de petrol talebinin zayıflaması, BP'nin üçüncü çeyrekteki karına olumsuz yansıdı.

BP'nin yılın üçüncü çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalarak 2,3 milyar dolar oldu. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 2,8 milyar dolar, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,3 milyar dolar kar etmişti.

En zayıf dönemlik performans

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin performansı, 2020'nin son çeyreğinden beri görülen en zayıf dönemlik performans olarak kayıtlara geçti.

BP, aynı zamanda gelecek üç ay için 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

 

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