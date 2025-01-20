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Brüt borç stoku verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Aralık 2024 itibarıyla 9 trilyon 250,8 milyar lira oldu.

Haber Merkezi
AA
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Brüt borç stoku verileri açıklandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2024 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yıl aralık sonu itibarıyla 9 trilyon 250,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 4 trilyon 59,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 191,3 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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