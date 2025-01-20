Brüt borç stoku verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2024 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yıl aralık sonu itibarıyla 9 trilyon 250,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 4 trilyon 59,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 191,3 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.