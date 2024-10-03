Buğra Gökce: Enflasyonun bedelini dar gelirliler, emekliler ve çalışanlar ödüyor

Açıklanan enflasyon verilerinin detayları ilgi çekiyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce de enflasyon verilerine yönelik değerlendirme yaptı. Değerlendirmede, Türkiye’de gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, enflasyonun tüm yükünün dar gelirli, emekli ve çalışanların sırtında olduğuna dikkat çekerken, enflasyonda yükseliş etkisi gösterdiği nedeniyle artırılmayan maaşlara da vurgu yaptı.

Gökce’nin gıda enflasyonunda Türkiye’nin bulunduğu yeri vurguladığı paylaşımı şu şekilde oldu:

“Gıda enflasyonunda Avrupa’da zirvede, dünyada 4’üncü sıradayız!

TÜİK tarafından yıllık enflasyon yüzde 49,4 olarak açıklandı.

Son 1 yılda gıda enflasyonu yüzde 43,7 olurken, eğitimde artış yüzde 93,6, konutta yüzde 97,8 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu bakımından Avrupa’da birinci, dünyada Arjantin, Zimbabve, Güney Sudan’dan sonra 4’üncü sıradayız.

Asgari ücret ve maaşlarda bir artış yaşanmamasına, döviz kuru görece sabit olmasına ve dünyada petrol, hammadde ve gıda fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen aylık enflasyonun yüzde 2,97 olması uygulanan program açısından düşündürücü. Bu haliyle yüksek enflasyonun tüm bedelini dar gelirliler, emekliler ve çalışanların ödediği görülüyor.”