  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Buğra Gökce: Enflasyonun bedelini dar gelirliler, emekliler ve çalışanlar ödüyor
Takip Et

Buğra Gökce: Enflasyonun bedelini dar gelirliler, emekliler ve çalışanlar ödüyor

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, enflasyon verilerinde gıda enflasyonuna dikkat çekerken, maaşlarda ara zam olmamasına karşın enflasyonda gerilemenin yavaş olmasına da vurgu yaptı. Türkiye, gıda fiyatlarındaki artışta Avrupa’da lider, dünyada 4. sırada yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Buğra Gökce: Enflasyonun bedelini dar gelirliler, emekliler ve çalışanlar ödüyor
Takip Et

Açıklanan enflasyon verilerinin detayları ilgi çekiyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce de enflasyon verilerine yönelik değerlendirme yaptı. Değerlendirmede, Türkiye’de gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, enflasyonun tüm yükünün dar gelirli, emekli ve çalışanların sırtında olduğuna dikkat çekerken, enflasyonda yükseliş etkisi gösterdiği nedeniyle artırılmayan maaşlara da vurgu yaptı.

Gökce’nin gıda enflasyonunda Türkiye’nin bulunduğu yeri vurguladığı paylaşımı şu şekilde oldu:

“Gıda enflasyonunda Avrupa’da zirvede, dünyada 4’üncü sıradayız!

TÜİK tarafından yıllık enflasyon yüzde 49,4 olarak açıklandı.

Son 1 yılda gıda enflasyonu yüzde 43,7 olurken, eğitimde artış yüzde 93,6, konutta yüzde 97,8 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu bakımından Avrupa’da birinci, dünyada Arjantin, Zimbabve, Güney Sudan’dan sonra 4’üncü sıradayız.

Asgari ücret ve maaşlarda bir artış yaşanmamasına, döviz kuru görece sabit olmasına ve dünyada petrol, hammadde ve gıda fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen aylık enflasyonun yüzde 2,97 olması uygulanan program açısından düşündürücü. Bu haliyle yüksek enflasyonun tüm bedelini dar gelirliler, emekliler ve çalışanların ödediği görülüyor.”

Yoksul kesim enflasyonu daha fazla hissediyor: Gıdada fark açılıyor!Yoksul kesim enflasyonu daha fazla hissediyor: Gıdada fark açılıyor!Ekonomi
TCMB'nin yılsonu enflasyon hedefi tutar mı?TCMB'nin yılsonu enflasyon hedefi tutar mı?Ekonomi
Emekli maaşında yeni model şart! Uzmanı 5 soruna 5 çözüm önerisini anlattıEmekli maaşında yeni model şart! Uzmanı 5 soruna 5 çözüm önerisini anlattıEkonomi
3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyor3 aylık enflasyon farkı hesaplandı! Emeklinin zammı cepte, memur için sınır bekleniyorEkonomi
Ekonomistler yorumladı: Enflasyonun yüksek olmasının nedeni ne? Faiz indirimi uzaklaştı mı?Ekonomistler yorumladı: Enflasyonun yüksek olmasının nedeni ne? Faiz indirimi uzaklaştı mı?Ekonomi
Ekonomi
JPMorgan'dan TCMB'den ilk faiz indirim beklentisi
JPMorgan'dan TCMB'den ilk faiz indirim beklentisi
Ünlü kahve zinciri gözünü Afrika ve Asya’ya dikti! Yatırım için kahve çiftlikleri alacak
Dünya devinden yatırım kararı! Kahve çiftlikleri almak için harekete geçti
TCMB'nin yılsonu enflasyon hedefi tutar mı?
TCMB'nin yılsonu enflasyon hedefi tutar mı?
Çiftçinin ödemeleri hesaplara yatıyor! Konya Şeker çifte avans için tarih verdi
Çiftçinin ödemeleri hesaplara yatıyor!
Dev banka, TCMB'den faiz indirim beklentisini öteledi
Dev banka, TCMB'den faiz indirim beklentisini öteledi
Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den çarpıcı yorum: Türkiye gölgeden çıkıyor
Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke'den çarpıcı yorum