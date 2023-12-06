Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? İşte son durum...

Milyonlarca çalışan emekli bir defaya mahsus verilecek 5000 TL ikramiyenin ne zaman ödeneceğini sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak olan çalışmanın son durumu ve 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih merak ediliyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

Emekliye 5000 TL ne zaman ödenecek?

Çalışan emekliler için 5 bin lira ödeme tarihleri son günlerin sıkça araştırılan konularından birisi oldu. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. 5 bin liralık ikramiyenin verilmesine ilişkin önerge, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan 80 maddelik torba yasa teklifine eklendi. Verilen önergeyle, 4 milyon 689 bini bulan çiftçi, Bağ-Kur’lu esnaf ve çalışan emeklilerde de 5 bin liralık ikramiyeyi alabilecekler. Düzenlemenin eklendiği kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bu kapsama giren emeklilerin ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

Çalışan emekliye 5000 TL teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından ertesi hafta hesaplara yatması bekleniyor.

4 milyon 689 bin emekli yararlanacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.