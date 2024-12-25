Çalışanlar dikkat! 2025'te günlük yemek parası ne kadar olacak? İşte beklenen zam...

2025 yılı net asgari ücreti yüzde 30'luk artışla 22.104 TL oldu. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ karar toplantısına katılmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" açıklamasında bulundu

2024'te yüzde 54,54 artmıştı

2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 187 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücret 2024’te yüzde 49,11 artarken yemek ücretleri ise 54,54 oranında artırılmıştı.

2025 için en az yüzde 30 zam bekleniyor

Yeni asgari ücret zammı ile günlük yemek parasının da en az yüzde 30 oranında artması bekleniyor.

2025 yemek parasının 243,1 TL'ye yükselmesi bekleniyor

1 Ocak’tan itibaren uygulanması beklenen günlük yemek ücretinin 187 TL’den 243,1 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Aylık yemek parası 6 bin 320 TL'ye çıkacak

Bu kapsamda 26 gün üzerinden hesaplandığında ise işçilere ödenecek yemek ücreti 4.862 TL’den 6.320,6 TL’ye çıkacak. Aradaki fark ise 1.458 TL olacak.