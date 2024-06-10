Cari denge beklentilerin altında açık verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, 497 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 7.649 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net hata ve noksan kalemi, nisan ayında 327 milyon dolar açık verirken, böylelikle ocak-nisan döneminde net hata noksan açığı 15 milyar dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.110 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.548 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.355 milyon dolar net çıkış ve 609 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 856 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 2.023 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 360 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.387 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 758 milyon ABD ve 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.298 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 1.246 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1.604 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon dolar, 52 milyon Dolar ve 140 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir."