Cari fazla ekonomistleri endişelendirdi

Ödemeler dengesi verilerinde haziranın ardından temmuz ayında da cari fazla gerçekleşti.

Ekonomideki son duruma göre, cari fazlanın ne anlama geldiğini ünlü ekonomistler Prof. Dr. Fatih Özatay ve Prof. Dr. Emre Alkin açıkladı.

“Ekonomi daralıyor”

Özatay, paylaşımında cari fazlanın ekonomideki daralma boyutuna yönelik gösterdiği işareti şu şekilde anlattı:

“Cari denge haziran ve temmuzda fazla verdi.

Diğer göstergelerden gelen mesajı kuvvetlendiriyor:

Ekonomi daralıyor.

Bu neredeyse kesin de daralmanın boyutu ne?

Daralan ekonomi: 1994; 2001-02; 2009 ve 2019 (kırmızı)

2009'da (haziran+temmuz) cari açık keskin biçimde azalıyor, diğer üçünde hep cari fazla var. Bir de 2024'te.”

Cari denge haziran ve temmuzda fazla verdi.



Diğer göstergelerden gelen mesajı kuvvetlendiriyor:

Ekonomi daralıyor.



Bu neredeyse kesin de, daralmanın boyutu ne?



Daralan ekonomi: 1994; 2001-02; 2009 ve 2019 (kırmızı)



2009'da (haziran+temmuz) cari açık keskin biçimde azalıyor,… https://t.co/pRzzBC6uue pic.twitter.com/sBEavyOrSX — Fatih Özatay (@OzatayFatih) September 12, 2024

“Endişe verici”

Alkin de verilerin neden endişe verdiğini şu şekilde anlattı:

“Cari dengede üst üste ikinci aylık fazla’

Yapısallığı bilmeyenler için mutlu haber, bilenler için endişe verici.

En azından ekonomi soğurken, cari açık büyümüyor diye yetinmek lazım. Enerji fiyatları ve emtia fiyatları yükselişe geçerse, cari açık artmaya başlar. Dileriz öyle bir şey olmasın.”