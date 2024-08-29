CEM ZEYTİN HANGİ BANKALARDA VAR? Gözler üzerinde! CEMZY kişi başı kaç lot düşer?

Cem Zeytin hangi bankalarda var? CEMZY kişi başı kaç lot düşer? soruları gündeme oturdu. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz süreci başladı. Böylece toplamda 3 gün sürecek olan halka arzda toplamda 100.000.000 lot dağıtımı yapılacak. Bulls Yatırım Menkul Değerler’in aracılık edeceği halka arz süreci sona erdikten sonra ise hisseler Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Yatırımcılar ise kişi başı kaç lot düşeceğini ve hangi bankalarda halka arzın olduğunu araştırıyor.

CEM ZEYTİN HANGİ BANKALARDA VAR?

Cem Zeytin halka arz Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili bütün kurum ve kuruluşlar ile bankalarda var. Böylece yatırımcılar Bulls Yatırım Menkul Değerler’in aracı kurum olarak görev aldığı Cem Zeytin halka arzına katılabilecek.

Cem Zeytin hisselerinin alınabileceği kurum ve kuruluşlar şöyle:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık şubeleri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

CEMZY KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

CEMZY kişi başı 20 lot düşer. Ortalama 40 lot düşmesi beklenen Cem Zeytin en fazla 200 lot pay etmesi bekleniyor.

Halkarz.com’da yer alan hesaplamaya göre CEMZY kişi başı olası lot dağıtımı şu şekilde:

- 300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL).

- 700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL).

Lot fiyatı 15,30 liradan satışa sunulan CEMZY fonunun kullanım yeri şöyle:

Fonun Kullanım Yeri

- %35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi.

- %5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı.

- %10-15 Mut tesisi.

- %5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu.

- %30-35 İşletme sermayesi.