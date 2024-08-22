Cep telefonunda '3 taksit' sınırına kiralama çözümü

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Taksit imkanının sınırlandırılmasıyla birlikte akıllı telefonlarını değiştiremeyenler için kurumsal telefon kiralama uygulamalarının yanında bireysel kiralama uygulamalarının da sayısı artıyor. En son MediaMarkt da Smart Kirala iş birliği ile bireysel akıllı telefon kiralama uygulaması başlatmıştı. Satın alma opsiyonlu iPhone kiralama hizmeti son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Müşteri hizmetlerinin yoğunluktan kilitlendiği hizmetle 12 taksitle 24 aylık kiralama yapan tüketici iPhone’un piyasa değerine yakın kira öderken, sözleşme bittiğinde modele göre satın alma opsiyonu için yaklaşık 8 ila 20 bin ödüyor. Toplamda ödediği ücret iPhone değerini aşsa da tüketici, üst segment cep telefonlarındaki 3 taksit sınırlamasına takılmamış oluyor.

Piyasada olmayan “18 taksit” imkanı

Smart Kirala’nın sitesinden online yapılabilen bu hizmet, Media Markt’ın sadece mağazalarında yapılabiliyor. Smart Kirala’nın sitesinden “iPhone 15 Pro 256 GB” modelini 24 ay kiralamak için kredi kartıyla tek çekimde 99 bin lira, 12 taksitte ise ayda 10 bin 849 TL olmak üzere 130 bin TL ödemek gerekiyor. Kiralama sonunda aynı marka ve model telefon yenilenmiş olarak satılıyor. Bu satın alma opsiyonunda şirket, iPhone 15 Pro 256 GB modeli için ek olarak 16 bin TL istiyor. Bu ödeme için de ayrıca 6 taksit imkanı sunuluyor. Böylece tüketici piyasada olmayan 18 ay taksit imkanına kavuşuyor.

Peşin 75 bin, kiralayan 146 bin lira ödüyor

Bu yöntemle tüketici iki yıllık sürede 146 bin lirayı 18 taksitte ödeyerek iPhone 15 Pro 256 GB modeli telefona sahip oluyor. İki yılın sonunda satın alma opsiyonu kullanılmadığında ise 24 aylık iPhone 15 Pro 256 GB kullanım bedeli kiralama bittiğinde düşülen “27 bin 500 lira nakit teslim bonusu” ile 102 bin 500 TL oluyor. Apple’ın kendi sitesinde sıfır fiyatı 75 bin lira olan bu model online pazar yerlerinde ise 5 bin liraya kadar daha düşük fiyatlarla bulunabiliyor. “iPhone 14 256 GB” modeli için 81 bin TL kiralama ücreti ile birlikte satın alma opsiyonunda ek olarak talep edilen 10 bin TL ile birlikte böylece cebinizden 91 TL çıkmış oluyor. Apple’ın kendi sitesinde bu modelin sıfır ise 56 bin TL.

Bir yılda bin telefon bireysel kiralandı

Media Markt’ın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Kayseri’de bulunan seçili mağazalarında verilen Akıllı Telefon Kiralama hizmeti, 2023 yılının mart ayında başladı. Bugüne kadar kiralanan akıllı telefon adedi bini geçti. En çok akıllı telefonun kiralandığı il adet bazında Kayseri olurken, Kayseri’yi Mersin ve Adana takip etti.

AVANTAJLARI

■ Kiralanan akıllı telefonlar sıfır ve üretici garantili.

■ Kart limitinin tamamı kullanılmadan aylık ödeme yapılabiliyor.

■ Süre sonunda telefon 1 yıl firma garantili yenilenmiş olarak alınabiliyor.

■ Kiralama süresinde garanti dışı onarımlar hizmet paketi kapsamında.

■ Onarım sürecinde ikame cihaz temin ediliyor.