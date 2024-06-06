Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası'nın rezervleri 4 yıl sonra pozitif

Bakan Yılmaz X Sosyal Medya Platformu üzerinden yaptığı açaklamada, Türkiye'nin rezervlerinin artmaya devam ettiğini bildirdi.

Cevdet Yılmaz paylaşımında şunları söyledi:

"Finansal ve makroekonomik istikrarımız güçlenirken, rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir.

Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır.

Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır."