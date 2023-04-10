Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının ons fiyatının 2.000 doların altına gerilerken, gram altın 1.236 TL seviyesinde bulunuyor.
Geçen hafta 2.067 TL seviyelerine çıkar çeyrek altın ise hafif düşüşle 2.037 TL seviyesine kadar geriledi, 2.043 TL seviyelerinde seyrediyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.236,18 TL
Çeyrek altın 2.043,51 TL
Yarım altın 4.086,68 TL
Tam altın 8.173,12 TL
Cumhuriyet altını: 8.325,61 TL
ABD Doları: 19,25TL
Euro: 21,01 TL
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