Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altın yeni haftaya yatay hareketle başladı.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalar açılmadan 1.668,80 liraya çıkan gram altın, 1.657 liraya kadar geriledi.
Altının onsunda düşüş devam ediyor, ons altın 1.912 dolara geriledi.
Çeyrek altın ise haftaya en yüksek 2.756 lira seviyesinden başladı. Ardından 2.748 lira seviyesine geri döndü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.663,24 TL
Çeyrek altın 2.748,29 TL
Yarım altın 5.496,75 TL
Tam altın 10.992,05 TL
Cumhuriyet altını: 11.197,15 TL
ABD doları: 27.04 TL (Saat 10.29 itibariyle)
Euro: 29.61 TL (Saat 10.29 itibariyle)