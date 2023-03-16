Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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ABD'deki banka iflasları altın fiyatlarını yükseltti.
Altının gram fiyatı, dün 1.182 TL ye kadar çıktı. Bu seviyeden geri dönen fiyatlar sabah saatlerinde 1.172 TL seviyelerinde bir süre tutundu, ardından 1.170 TL seviyesinin altına indi.
Güncel altın fiyatları (Saat 10.20 itibariyle):
Gram altın 1.169,33 TL
Çeyrek altın 1.932,66 TL
Yarım altın 3.864,31 TL
Tam altın 7.728,64 TL
Cumhuriyet altını: 7.871,07 TL
Döviz kurları:
ABD Doları 18,99 TL
Euro 20.12 TL
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