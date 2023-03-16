  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Mart 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'deki banka iflasları altın fiyatlarını yükseltti.

Altının gram fiyatı, dün 1.182 TL ye kadar çıktı. Bu seviyeden geri dönen fiyatlar sabah saatlerinde 1.172 TL seviyelerinde bir süre tutundu, ardından 1.170 TL seviyesinin altına indi.

Güncel altın fiyatları (Saat 10.20 itibariyle):

Gram altın 1.169,33 TL

Çeyrek altın 1.932,66 TL

Yarım altın 3.864,31 TL

Tam altın 7.728,64 TL

Cumhuriyet altını: 7.871,07 TL

Döviz kurları:

ABD Doları 18,99 TL

Euro 20.12 TL

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Mart 2023 güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Mart 2023 güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın