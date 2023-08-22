Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında yatay seyir devam ediyor.
Dün 1.650 lira seviyelerinde bulunan gram altın, bugün sabah 1.656 liraya çıktı, ardından piyasaların açılmasıyla 1.662 liraya kadar yükseldi.
Altının onsu tekrar 1.900 doların üzerinde.
Çeyrek altın ise hafif yükselişle, 2.747 liraya işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.649,69 TL
Çeyrek altın 2.749,43 TL
Yarım altın 5.498,87 TL
Tam altın 10.988,056 TL
Cumhuriyet altını: 11.202,47 TL
ABD doları: 27.19 TL (Saat 14.05 itibariyle)
Euro: 29.61 TL (Saat 14.05 itibariyle)