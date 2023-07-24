Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Temmuz 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında hareketlilik devam ediyor.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 1,702,41 liraya çıktı.
Altının onsu 1.964,35 dolar seviyesinde.
Çeyrek altında ise yükseliş var. Haftanın ilk işle gününde çeyrek altın da 2.813,18 liraya kadar yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.701,98 TL
Çeyrek altın 2.813,78 TL
Yarım altın 5.627,61 TL
Tam altın 11.255,77 TL
Cumhuriyet altını: 11.466,06 TL
ABD doları: 26.94 TL (Saat 10.24 itibariyle)
Euro: 29.99 TL (Saat 10.24 itibariyle)