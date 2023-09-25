Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devem ediyor.
Gram altın, haftaya başlarken 1.680 liraya kadar düştü, ardından 1.683 liraya yükseldi.
Altının onsu 1.921 dolardan 1.924 dolara çıktı. Fed kararından sonra geçen hafta ons altın 1.915 dolara kadar gerilemişti.
Çeyrek altın ise geçen haftaki kapanış seviyesi olan 2.780 lira bandında bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.684,01 TL
Çeyrek altın 2.782,65 TL
Yarım altın 5.565,37 TL
Tam altın 11.130,65 TL
Cumhuriyet altını: 11.337,47 TL
ABD doları: 27.20 TL (Saat 10.06 itibariyle)
Euro: 28.96 TL (Saat 10.06 itibariyle)