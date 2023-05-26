Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Gram altında düşüş bugün de devam ediyor. Dün sabah 1.255 lira seviyesinden işlem gören gram altın, bu sabah da 1.256 liraya kadar yükseldi. Sabah saat 10.15'te 1.253 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons altın 1.951 dolara geriledi.

Çeyrek altın ise yatay seyrediyor. 2.075 liraya çıktı, ardından 2.072 lira seviyesinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.254,26 TL

Çeyrek altın 2.072,79 TL

Yarım altın 4.145,84 TL

Tam altın 8.291,70 TL

Cumhuriyet altını: 8.446,01 TL

ABD Doları: 19,97 TL (Saat 10.27)

Euro: 21,45 TL (Saat 10.27)