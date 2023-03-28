Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsundaki son beş günde yaşanan düşüş çeyrek altın fiyatlarını da etkiledi. Haftaya 2.005 TL üzerinde başlayan çeyrek altın fiyatları 1.986 TL'ye kadar geriledi.
Güncel altın fiyatları (Saat 08.00 itibariyle):
Gram altın 1.201,85 TL
Çeyrek altın 1.985,91 TL
Yarım altın 3.971,54 TL
Tam altın 7.943,36 TL
Cumhuriyet altını: 8.090,54 TL
ABD Doları: 19,07 TL
Euro: 20,62 TL