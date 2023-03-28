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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Altının onsundaki son beş günde yaşanan düşüş çeyrek altın fiyatlarını da etkiledi. Haftaya 2.005 TL üzerinde başlayan çeyrek altın fiyatları 1.986 TL'ye kadar geriledi.

Güncel altın fiyatları (Saat 08.00 itibariyle):

Gram altın 1.201,85 TL

Çeyrek altın 1.985,91 TL

Yarım altın 3.971,54 TL

Tam altın 7.943,36 TL

Cumhuriyet altını: 8.090,54 TL

ABD Doları: 19,07 TL

Euro: 20,62 TL