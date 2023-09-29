Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ediyor.
Gram altın haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde dünkü 1.655 seviyesinden 1.651 liraya düştü. Ons altın 1.863 dolar seviyesinden hafif yükselişle 1.870 dolara yükseldi.
Çeyrek altın ise 2.730 lira seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.652,25 TL
Çeyrek altın 2.730,34 TL
Yarım altın 5.461,03 TL
Tam altın 10.922,06 TL
Cumhuriyet altını: 11.124,72 TL
ABD doları: 27.46 TL (Saat 10.25 itibariyle)
Euro: 29.12 TL (Saat 10.25 itibariyle)