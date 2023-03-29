Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsundaki düşüş devam ederken, çeyrek altın fiyatlarını dün gece 2.007.41 TL'yi gördükten sonra sabah saatlerinde yeniden 2.000 TL altına çekildi. Çeyrek altın fiyatları yeniden 2.000 TL sınırını zorluyor.
Güncel altın fiyatları (Saat 07.10 itibariyle):
Gram altın 1.198,81 TL
Çeyrek altın 1.997,98 TL
Yarım altın 3.995,97 TL
Tam altın 7.991,94 TL
Cumhuriyet altını: 8.140,59 TL
ABD Doları: 19,09 TL
Euro: 20,69 TL
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