Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
29 Mayıs'ta gram altın fiyatlarının seçim sonuçlarında nasıl tepki vereceği merak ediliyordu.
Gram altın fiyatları, sabah saatlerinde 1.247,89 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden 1.254,61 lira seviyesine çıktı.
Ons altın fiyatlarında ise düşüşü sürüyor. Ons altın 1.945,53 dolara kadar geriledi.
Çeyrek altın fiyatları ise, 2.062 liraya kadar geriledikten sonra 2.074,55 liraya kadar çıktı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.254,54 TL
Çeyrek altın 2.072,98 TL
Yarım altın 4.145,98 TL
Tam altın 8.292,01 TL
Cumhuriyet altını: 8.446,19 TL
ABD Doları: 20,0360 TL (Saat 10.13)
Euro: 20,4086 TL (Saat 10.13)