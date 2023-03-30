Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 30 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Çeyrek altın fiyatları, altındaki düşüşe rağmen 2.000 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde 1.989 TL'ye kadar düşen çeyrek altın yeniden yükselerek 2.000 TL üzerinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları (Saat 10.15 itibariyle):
Gram altın 1.212,40 TL
Çeyrek altın 2.003,54 TL
Yarım altın 4.006,35 TL
Tam altın 8.012,95 TL
Cumhuriyet altını: 8.161,35 TL
ABD Doları: 19,15 TL
Euro: 20,80 TL
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