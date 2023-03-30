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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 30 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Çeyrek altın fiyatları, altındaki düşüşe rağmen 2.000 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde 1.989 TL'ye kadar düşen çeyrek altın yeniden yükselerek 2.000 TL üzerinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları (Saat 10.15 itibariyle):

Gram altın 1.212,40 TL

Çeyrek altın 2.003,54 TL

Yarım altın 4.006,35 TL

Tam altın 8.012,95 TL

Cumhuriyet altını: 8.161,35 TL

ABD Doları: 19,15 TL

Euro: 20,80 TL

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