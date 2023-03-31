Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen çeyrek altın fiyatları, 2.000 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Çeyrek altın fiyatı sabah saatlerinde 2.021 TL'yi gördü.
Çeyrek altın yeniden 2.000 TL'nun üzerinde tutundu.
Güncel altın fiyatları (Saat 08.28 itibariyle):
Gram altın 1.220,76 TL
Çeyrek altın 2.014,99 TL
Yarım altın 4.030,89 TL
Tam altın 8.062,43 TL
Cumhuriyet altını: 8.212,23 TL
ABD Doları: 19,15 TL
Euro: 20,88 TL