Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ekim 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürüyor.
Dün 1.608 liraya kadar düşen gram altın, sabah saatlerinde 1.627 liraya çıktı. Ardından tekrar gerileyen gram altın 1.615 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının onsu yeniden 1820 doların altında seyrediyor.
Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 2.671 lirayı test etti.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.616,81 TL
Çeyrek altın 2.671,87 TL
Yarım altın 5.343,73 TL
Tam altın 10.687,47 TL
Cumhuriyet altını: 10.885,41 TL
ABD doları: 27.62 TL (Saat 10.41 itibariyle)
Euro: 29.13 TL (Saat 10.41 itibariyle)