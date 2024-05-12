CHP Niğde Milletvekili Gürer: Tarlada para etmeyen markette 20 lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Patates üreticideyken para etmiyor ama büyükşehirlerde ve marketlerde 20 liranın altında patates yok" dedi.

Geçtiğimiz yıl üretilen patatesin hala depolarda beklediğine dikkat çeken Milletvekili Gürer, üreticilerin yaşadığı sıkıntıların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Patates üreticilerinin emeğinin karşılığını alamamasının tarımsal üretimdeki dengesizlikleri gösterdiğini belirten Gürer, hükümeti çözüm üretmeye çağırdı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şöyle konuştu:

"Ülkemizde 1999 yılında 6,5 milyon ton patates yetişiyordu. Nüfusumuz 30 milyon arttı, yıllık patates üretimimiz 5,5 milyon tona kadar geriledi. Buna rağmen patates düzenli fiyat istikrarı olmadığı için üreticiyi mutlu etmiyor. Patates üreticideyken para etmiyor ama büyükşehirlerde ve marketlerde 20 liranın altında patates yok.

Büyük kentlerde patatesin fiyatı arttığı zaman doğal olarak fakir fukara patatese erişemiyor. Üretici de patatese yaptığı masrafı alamaz durumda, tüccar baskısı ile eziliyor. Niğde'de patatesin kilosu bu aralar 4 liraya kadar düşmüş durumda. Gidiyorsunuz İstanbul'da markete, pazara 20 liranın aşağısında patates bulamıyorsunuz ama üretici bu işten kazanmıyor.”

“Geçtiğimiz yılki patates şu anda depoda”

Gürer, “Birkaç tane büyük şirket patates üretimine girdi, sözleşmeli tarım yapıyor. Onların ürünleri değer buluyor ama gelip çiftçiden almayınca küçük üretici zor duruma düşüyor. Geçtiğimiz yılki patates şu anda depoda. Tüccar da gelmediği ve çiftçi patates satamadığı için mağdur oluyor. Patatesi büyük kentlerdeki vatandaşlar da pahalıya yiyor. Bu, planlamanın olmamasının yanında küçük çiftçinin desteklenmemesiyle oluşuyor” dedi.

Gittiği köylerde patatesin depoda kaldığından şikayet edildiğini anlatan Gürer, şunları söyledi:

"Normalde patates bir zincir oluşturur, bu sayede her ay belli oranda satış sağlanarak halka kopmaz. Turfanda patates çıktığı için şu an patatesin fiyatında düşme var ama turfanda da pahalı. Çukurova'nın patatesi çıktı, o bölgenin patatesinden sonra Ödemiş başlayacak, sonra Niğde bölgesinin patatesi olacak. Elinde patatesi kalmış vatandaşımız dert yanıyor, tüketicimiz pahalıya ürün alıyor. Buradaki plansızlık, istikrarsızlık ve iş bilmemezlik hem üreticiyi hem tüketiciyi mahvediyor.

Bölgede büyük 6 şirket geçen yıl ürününü toplayıp kamuya veriyor. Talebin önünü kesmesi küçük çiftçinin ürününü elinde bırakıyor. Üreticinn beklediği sürede ürünün fiyat artmayınca sıkıntısı artıyor. Bazı köylerde stoktaki patateslere bayrama kadar alıcı gelmezse artık dayanım sürecini tamamlayacağı için çöp olacağı söyleniyor. Arada aracılar kazanıyor, olan üreticiye oluyor."