Çimento ihracatında düşüş sürüyor

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, sektörlerinin 2022 yılına ilişkin üretim, satış ve ihracat rakamlarını ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2022’nin pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkilerinden dolayı verimli bir yıl olarak değerlendirilemediğini söyleyen Yücelik, inşaat sektöründe yaşanan küçülmenin de etkisiyle çimento sektörünün 2022 yılını iç ve dış satışlarda tonaj olarak daralma ile tamamladığını kaydetti.

Türkiye’de 77 çimento fabrikasıyla faaliyet gösteren sektörün 17 bin 500 kişiyi doğrudan istihdam sağladığına dikkat çeken Yücelik, devamında şunları söyledi: “Sektörümüz, yaklaşık yüzde 6 büyüme yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştı. 2022 yılında, sektörün yüzde 94’ünü temsil eden Türkçimento üyelerinin toplam çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 6,6’lık düşüşle 73 milyon 708 bin tona geriledi. Üyelerimizin iç satışları ise 2022 yılında yüzde 9,3 azalarak 54 milyon 610 bin tona indi. Yine 2022 yılı 12 aylık dönemde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 25,1’i ihracata konu oldu. 2022 yılında çimento sektörü olarak toplam ihracatımız ise yüzde 12’lik düşüşle 27,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu ihracatın 18,7 milyon tonunu çimento, 8,5 milyon tonunu klinker oluşturdu. 2023 yılında da ihracatta yaşanan düşüş trendi devam ediyor.”

İhracatının yarısı ABD’ye

Sektörün çimento ihracatını çoğunlukla ABD ve Ortadoğu’ya yaptığını söyleyen Yücelik, “Özellikle ABD pazarına burada bir parantez açmak isterim. Türkiye’nin ABD’ye çimento ihracatı önceki yıla oranla 2022 yılında yüzde 35 artarak 9,8 milyon ton oldu. Ülkemizin çimento ihracatının yüzde 50’si ABD’ye gerçekleştirildi. ABD’de bildiğiniz gibi son dönemde eskiyen altyapılar yenileniyor. Kaliteli ürünlerimiz ve lojistikteki başarımızla Türk çimentosu olarak ABD’nin de temeline imza atıyoruz.” diye konuştu.

“Kapasitemiz yeterli”

77 fabrikayla faaliyet gösteren çimento sektörünün yapılan yatırımlarla 2022 yılında 119 milyon ton kapasiteye ulaştığını belirten Yücelik, kapasite kullanım oranının ise yüzde 65 olduğunu söyledi. Yücelik, “2022 yılı kapasite kullanım oranımıza baktığımızda kurulu kapasite altında üretime devam ediyoruz. Gerek iç piyasa gerekse dış piyasadaki gelişmelerin gerçek potansiyelimizi halen yansıtmadığını görmekle beraber; önümüzdeki dönemde sektörümüzün daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.” dedi.