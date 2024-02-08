Çin'de tüketici fiyatları 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti
Çin'de ocakta enflasyonun temel göstergesi sayılan tüketici fiyatlarında 2009'dan bu yana hızlı düşüş görülürken, deflasyon eğilimin kökleştiği gözleniyor.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ocak 2024 verilerini açıkladı. Ocakta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,8 düştü.
Deflasyon eğilimi kökleşiyor
Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, ocakta yüzde 0,8 azalarak Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşü kaydetti.
TÜFE, önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterse de yıllık bazda son 4 aydır geriliyor.
Tüketici fiyatlarındaki artış 2023'te yıllık yüzde 0,2 olurken, hükümetin yıl için belirlediği yüzde 3'lük enflasyon hedefinin altında kalmıştı.
ÜFE
Üretici fiyatlarında 15 aydır devam eden gerileme ocakta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yıllık yüzde 2,5 geriledi.
ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, 2023 boyunca devam etmişti.
İç talepteki ve ihracattaki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş ve küresel büyümenin yavaşlaması ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.
Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.