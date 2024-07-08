Çinli BYD’nin, yatırım kararını açıklaması bekleniyor

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Hükümetin Çin’den ithal edilen araçlara yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi kararı, Çinli otomotivcileri Türkiye’de üretim yapmak konusunda harekete geçirdi.

Geçen hafta BYD üst düzey yetkililerinin Bloomberg’e verdiği demeçte, BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kuracağını açıklamasının ardından, bir başka Çinli marka da Türkiye’de üretime hazırlandığını duyurdu. Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de ATMO Group tarafından temsil edilen SWM Motor, Türkiye’de üretim yapmak için başvuru yaptı.

ATMO Group CEO’su Anton Chernov, “ATMO Group olarak Türkiye’de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye’deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı, gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Balkan ülkeleri ve AB’ye ihracat yapacak

Chernov, üretim tesisinin, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayacağını ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara yönelik ihracata odaklanacağını söyledi. Chernov, “Türkiye’de üretim için aylar öncesinden Sanayi Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimiz için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halindeyiz. Ancak, yatırım projesi hakkındaki nihai karar, devletten sağlanan destek tedbirlerine bağlı olacak” dedi.

Chernov, şöyle devam etti: “Modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tüm detayları netleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu konuda devletin desteğini ve aktif yardımını umuyoruz.” SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu ise, “Türkiye, uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge. Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Amacımız, Türk müşterilere yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmek” diye konuştu.

BYD’nin yatırım kararının bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin üst düzey yetkililerinin geçen hafta Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Türk hükümetiyle bir süredir devam eden yatırım görüşmeleri sonuçlandı. Şirketin Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye’de de bir fabrika inşa edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı kararı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle duyurulacak. Fabrika Manisa’da inşa edilecek. EKONOMİ gazetesinin otomotiv çevrelerinden edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD’nin yatırım kararını İstanbul’da otomotiv sektörü temsilcilerinin de davet edildiği bir törenle duyuracak.

Diğer yandan, Chery, MG ve Skywell gibi diğer Çinli otomotiv markalarının da Türkiye’de yatırım yapmak için bir süredir Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmeler yürüttüğü biliniyor.