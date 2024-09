Coğrafi işaretli şeker fasulyesinin hasadı sürüyor! Dolu, rekolte düşüklüğüne neden oldu

Takip Et

Kelkit ilçesinde Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020 yılında coğrafi işaret alan Kelkit şeker fasulyesinin hasadı devam ediyor. Uzun bir yolculuğun ardından hasat edilmeye hazır hale gelen ve Kelkit ilçesinde üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olan şeker fasulyesi tadı ve kalitesiyle yoğun olarak tercih ediliyor.

2024 yılı itibariyle 6 bin dönümlük arazide Kelkit şeker fasulyesi ekimi yapıldığını aktaran Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş dolu yağışları nedeniyle rekoltede azalmalar olmasına karşın, verimden memnun olduklarını dile getirdi. Hasadın ardından kurumaya bırakılan ürünler Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliğine ait tesislerde gerçekleştirilen eleme ve ayıklama işlemlerinin ardın paketlenerek hem satışa hem de tüketime hazır hale getiriliyor.

“Üreticiden alıp tesisimizde kullanıma hazır hale getiriyoruz”

Kelkit şeker fasulyesinin birliğe ait tesiste kullanıma hazır hale getirilerek Türkiye’nin her bir bölgesine gönderilebildiğinin altını çizen Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, “Bu yıl 2024 itibariyle 6 bin dönüm coğrafi işaretli Kelkit şeker fasulyesi ekildi. Çıkışlarımız güzel oldu. Rekoltemizi çok yüksek bekliyorduk. Bin 500 ton civarlarında bekliyorduk. Fakat Kelkit bölgesinde mevsimsel aksaklıklar yaşadık. Dolu hadiseleri yaşadık. Bu da fasulyelerde rekolte düşüklüğüne sebep oldu. Bir diğer yandan da bazı bölge bölge bazı yerlerde hastalıklar göründü. Bunlar da rekolteyi düşürmeye başladı. Bu da bizim için biraz daha rekolte aşağı düştü. Yine beklentimiz bir 700-800 tonlarda bir ürün bekliyoruz. İnşallah çiftçinin bu yıl yüzü gülecek. İyiden iyiye pazarımızda yapmış bulunuyoruz. Kelkit şeker fasulyesinin. Buradan Kelkit bölgesinde ürettiğimiz Kelkit şeker fasulyesini hasat ediyoruz şu an. Buradan çıkan ürünleri bir hafta kuruttuktan sonra bu ürünü patoz vasıtasıyla çıkarıyoruz. Çıkan ürünleri buradan çiftçi ne yapıyor? Çıkarıp bizim Kelkit ilçesi kuru fasulye üretici birliğine ait tesisimiz bulunuyor. Burada da gerek nohutta gerek fasulye olarak da bakliyat olarak ayıklayıp temizleyip sınıflandırıp paketleyip ve çiftçiye veriyoruz. Üye olan kişilerin de, çiftçilerimizin de fasulyelerini tesisten istifleyerek, paketleyerek Türkiye’nin her bir bölgesine gönderiyoruz. Ulaşım sağlıyoruz, sofralara geliyor. Biz ürünlerimizi organik yetiştiriyoruz, herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Zaten tüketicilerimiz de bunu söylüyor çok lezzetli, kaliteli, aroması yüksek. Protein değerleri ve çinko değerleri çok yüksek. Buradan direkt tarladan tesise, tesisle sofralarımıza gelecek yakın bir zamanda inşallah” dedi.

“Ürünümüzün kalitesi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır”

Kelkit ilçesinde bulunan 40 dönümlük arazisinin tamamına Kelkit şeker fasulyesi ektiğini ifade eden Kelkit şeker fasulyesi üreticisi İsmail Değirmenci, “Bu sene yaklaşık 40 dönümlük bir alana kuru fasulye ektik. Gördüğünüz gibi Eylül ayında da hasatımıza başladık. Çok şükür bu sene güzel geçti. Sadece bir hastalıklarla biraz da dolu olayı bizi biraz rekoltenin düşmesine neden oldu. Ama şimdi ürünümüz gayet güzel. Buradan ürünümüzü hasat ettikten sonra yaklaşık bir hafta bir kuruma süresi oluyor. Bu kuruma süresinin sonunda da patoz işlemini yapıyoruz. Patozdan sonra da Kelkit Kuru Fasulye Üreticiler Birliğimizin bir deposu var. Eleme tesisi var. Burada direkt götürüyoruz ürünümüzü oraya. Orada tertemiz bir şekilde geri alıyoruz. Paketlenebilir de aynı şekilde. Birliğimiz de fasulyemizi alıyor. Ürünümüzün kalitesi yapılmış olan bilimsel araştırmalarca zaten kanıtlanmış. Ne kadar iddialı olduğumuzu şeker fasulyemizi yiyen anlar” diye konuştu.