Değerli taş pazarı 10 yılda 50 milyar doları devirecek

Evrim KÜÇÜK

Değerli taşlar, 5.500 yılı aşkın bir süredir hem süslenmenin hem de kişisel serveti korumanın önemli bir yolu olarak biliniyor. En iyi bilinen değerli taş elmastır, ancak safir, yakut ve zümrüt gibi taşlar da pazarda önemli bir paya sahip. Son yıllarda topaz, opal, aleksandrit ve tanzanit gibi çok sayıda başka değerli taşın popülaritesinin artmasıyla değerli taş pazarı hızlı bir büyüme içine girdi. Futuremarkets tarafından yapılan bir araştırmaya göre değerli taş pazarının büyüklüğü bu yıl 30.7 milyar dolar olacak. Pazar gelecek 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5.6 büyüyerek 53.14 milyar dolara ulaşacak. Şu an ürün bazında satış gelirlerine bakıldığında elmas yüzde 81.9 ile pazarın açık ara lideri. Fakat diğer taşlara genç kesim içinde ve Özellikle Çin ile Hindistan’da ilgi arttığı için renkli değerli taşların büyümeye önemli bir katkı yapacağı tespiti yapılıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş bölgeler, küresel değerli taş pazarında önemli pazarlar. Bu bölgelerdeki büyüme, yüksek tüketici alım gücüne ve değerli taşlara olan artan talebe bağlanıyor. Ancak Asya Pasifik'in önümüzdeki 5 yıl boyunca en hızlı gelişen pazar olması bekleniyor. Artan harcanabilir gelirler ve törenlerde takı kullanımının artması nedeniyle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerden gelen talep, Asya Pasifik'teki pazar büyümesini destekliyor. Artan tüketici bilinci ve artan pazarlama yatırımları ile bölgede organize perakende sektörünün genişlemesi de sektörün büyümesini desteklemektedir. Fiyatları yılda ortalama %5-10 artıyor Diğer yandan The Natural Gem'in CEO'su ve kurucusu Dr Thomas Schröck değerli taşların. Önemli bir yatırım aracı olabileceğine dikkat çekiyor. Schrock, değreli taş fiyatlarının hızla arttığını ifade ediyor. Örneğin yakutun fiyatının yılda ortalama yüzde 8, mavi safirin yüzde 6 ve zümrüdün yüzde 5 arttığını kaydeden CEO, “Doğal renkli taşları bir yatırım olarak önemli kılan faktörlerden biri makroekonomik gelişmelerden fazla etkilenmiyor olmalarıdır” diyor. Schrock, “Değerli taşlar finansal gerilemelerde bile istikrarlı bir büyüme yaşayabiliyor ve oynaklık göstermeyen bu ürünler yatırım portföylerini çeşitlendirmek için aday haline geliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

En büyük üreticiler Afrika’da

Gemfi elds tarafından yayımlanan rapora göre dünyanın en büyük yakut üreticileri Kenya, Madagaskar, Mazambik, Myanmar ve Tanzanyadır. Zümrütte en büyük üretici Zambiya’daki Kagem madenidir. Safi r, Yakut ve zümrüt ihracatında önde gelen ülkeler ABD, Çin, İsviçre, Tayland ve Hindistan’dır.

37 kilo zümrüte 30 milyon dolar

Afrika pazarına odaklanan Gemfields açık artırma yoluyla 187.775 karat yani 37.5 kg ağırlığındaki bir zümrüt kümesini 30.8 milyon dolara sattı. Mart 2020'de Zambiya'daki Kagem zümrüt madeninde bulunan Kafubu Kümesi'nin şimdiye kadar satılan en pahalı tek zümrüt parçası oldu.