Demir-çelik ürünlerindeki gümrük vergisinin yürürlük tarihi ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin menşe ülkelerine göre düzenlenen gümrük vergilerinin yürürlük tarihi 1 Mayıs olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 28 Ocak tarihli ithalat rejimi kararı kapsamında, 7208 ile 7212 sayılı gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ile 7225 ve 7226 sayılı GTİP'leri arasında yer alan alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin gümrük vergileri, menşe ülkelerine göre %0 ile %20 arasında değişen oranlarda düzenlenmişti. Kararla düzenlenen gümrük vergisi oranlarının kararın yayımını izleyen 30. gün yürürlüğe girmesi hedeflenmişti.