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Denizbank, iki iştirakinin sermaye artırımına 4 milyar TL ile katılacak

Denizbank iştirakleri Deniz Faktoring ve Deniz Finansal Kiralama'nın sermaye artırımına 4 milyar lira ile katılacak.

Haber Merkezi
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Denizbank'tan dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Deniz Faktoring'in sermayesi 137.6 milyon liradan 2.49 milyar liraya çıkarılacak. Denizbank sermaye artırımına 2 milyar lira ile iştirak edecek.

Deniz Finansal Kiralama'nın sermayesi ise 317 milyon liradan 3.45 milyar liraya artırılacak. Denizbank bu sermaye artırımına yine 2 milyar lira ile katılacak.

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