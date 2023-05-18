DenizBank'a, EBRD'den 143 milyon dolarlık kaynak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de yeşil yatırımların ve kadın girişimcilerin, deprem felaketinden etkilenen şirketlerin desteklenmesi için Denizbank'a 143,25 milyon dolarlık fon sağlayacak.

143,25 milyon dolarlık bu finansman paketi, Denizbank'ın mevcut Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları programı çerçevesinde kullandırılacak.

Fonların 88,25 milyon dolarlık kısmı yeşil ekonomiye yatırım yapan şirketlere kredi olarak kullanılacak. Geri kalan kısım iki eşit parçaya bölünecek. 27,5 milyon eurosu kadınların yönettiği küçük ve orta ölçekli şirketlerin desteklenmesi için kullanılacak. Depremdeh etkilenen şirketlerin desteklenmeleri içinde 27,5 milyon euro harcanacak.

Denizbank'a sağlanan fon, EBRD'nin depreme verilecek yanıt için Türkiye'ye sunduğu ilk finansman paketi olacak.