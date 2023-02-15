Depremden ektilenen 10 ilde ÇKS kota sınırı kaldırıldı

Toprak Mahsülleri Ofisi, depremden etkilenen 10 ilde ÇKS kota sınırını kaldırdı.

TMO'dan yapılan açıklamada şöyle;

"6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli ve civardaki 10 ilde yıkıma neden olan depremler yaşanmıştır.

8 Şubat 2023 tarih, 32098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Depremden etkilenen üreticilerimize destek olunması ve oluşabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla, olağanüstü hal ilan edilen illerde ÇKS kaydı bulunan üretici, birlik ve kooperatifler, TMO’nun görev alanında bulunan ve pazarlama güçlüğü çekebilecekleri hububat ve bakliyat ürünlerini, lisanslı depolar üzerinden ELÜS yoluyla veya TMO işyerlerine cins ve kota sınırı olmadan 08.05.2023 tarihine kadar satabileceklerdir."