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Dev bankalar TCMB’nin faiz indirimi tahminlerini güncelledi

Morgan Stanley, TCMB'den ilk çeyrekteki iki toplantıda 250'şer baz puan indirim beklerken, Deutsche Bank, TCMB’nin faiz indirimlerine martta ara verebileceğini öngördü.

Haber Merkezi
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Dev bankalar TCMB’nin faiz indirimi tahminlerini güncelledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılını faiz indirimiyle kapatırken, 250 baz puanlık indirim sonrasında yatırım kuruluşlarının da 2025 yılına yönelik beklentileri güncellendi.

TCMB’nin faiz kararından bir gün önce açıkladığı 2025 Para Politikası metninde toplantı sayısının 12’den 8’e indirildiği görülürken, faiz kararının açıklandığı günün akşamında da toplantı tarihleri belli oldu.

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Yatırım kuruluşları ve uzmanlar da bu göstergeler ışığında faiz tahminlerini güncelledi.

Morgan Stanley, ilk çeyrekte iki kez indirim bekliyor

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indiriminin ardından, gelecek yıl için indirim tahminlerini aşağı çekti.

Morgan Stanley, daha önce 2025 yılı mart ayına kadar yüzde 44 seviyesine ineceğini tahmin ettiği faizin, artık yüzde 42,5'e kadar ineceğini öngörüyor. Kurum, ilk çeyrekteki iki toplantıda 250'şer baz puan indirim bekliyor.

TCMB, ilki 23 Ocak, ikincisi 6 Mart olmak üzere ilk çeyrekte iki kez toplanacak.

TCMB dün gösterge faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekti.

Deutsche Bank: TCMB faiz indirimlerine martta ara verebilir

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve asgari ücret zammının ardından değerlendirmelerde bulunan yatırım bankası Deutsche Bank, yılın başındaki yüksek enflasyon ivmesi, kış aylarında mevsimsel olarak artan döviz ihtiyacı ve enflasyon görünümüne ilişkin artan belirsizliğe işaret etti.

Yatırım bankası Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından bir değerlendirme yazısı paylaştı.

PPK toplantısında politika faizinin yüzde 47,5 olarak belirlenmiş olmasının 2024 Mart ayından bu yana yüzde 50'lik faiz oranının korunmasının ardından bir gevşeme döngüsünün başlangıcına işaret ettiğine dikkat çeken banka yazısında, "TCMB'nin 2025 yılında PPK toplantı sayısını 12'den 8'e indireceğini duyurması ve böylece gevşeme döngüsü sırasında her bir toplantı başına daha büyük ayarlamalar yapabileceği düşünüldüğünde, bu büyük indirim daha az şaşırtıcı. Buna ek olarak, asgari ücret kararında (geçen yılın aksine) yukarı yönlü bir sürpriz olmaması, TCMB'nin gevşeme döngüsüne biraz daha agresif bir indirimle başlaması için bir başka faktör olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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