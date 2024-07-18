Dev turist gemisi Astoria Grande 845 yolcusuyla Samsun'da

Astoria Grande adlı kruvaziyer, 2024 yılı turizm sezonunda 6. kez Samsun'a geldi. Samsun’daki mağazalarda alışveriş yapan turistler, şehrin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerini de gezdi.

43 sefer daha yapacak

Akşam saatlerinde demir alarak Trabzon’a hareket edecek olan geminin bu sezon Samsun'a 43 sefer daha yapması planlanıyor.