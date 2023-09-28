Digitürk taahhüt verdi: Rekabet Kurulu soruşturmayı sonlandırdı
Rekabet Kurulu, Digitürk hakkında yürüttüğü soruşturmayı firmanın taahhüt paketi sunması üzerine sonlandırdı.
ANKARA (EKONOMİ) - Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digitürk) hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırıldığı bildirildi.
Açıklamada soruşturma devam ederken, Krea tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunduğu belirtilerek, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Krea tarafından bir taahhüt paketi sunulduğu kaydedildi.
Taahhüt süreci sonucunda 14.09.2023 tarihinde dosyayı müzakere eden Rekabet Kurulu, Krea hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandırılmasına karar verdi.