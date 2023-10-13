Dofer Yapı halka arz sonuçları: Kaç lot verdi?

Dofer Yapı, halka arzı borsada satış yöntemi ile yapıldı, 11 Ekim 2023 günü saat 18.30’da hisseler katılımcıların hesabına geçti.

Gedik Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti.

Toplamda 3.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi.

Dofer Yapı paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,11 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz büyüklüğü 290.870.000 TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre;

* Halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 3.345.801 adet emir ile satışa sunulan adedin 4,4 katına denk gelen 75.075.992 pay karşılığı toplam 1.284.550.223,12 TL tutarlı talep geldi.

* Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 3.280.810 adet yatırımcıdan gelen 73.653.005 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.